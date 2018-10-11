Мамаев оставлен под арестом на два месяца
Тверской суд Москвы арестовал полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на два месяца, сообщает «Советский спорт».
Судья избрал для хавбека «горожан» меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря.
Футболист обвиняется в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака.
Ранее сообщалось, что форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина заключили под стражу так же на два месяца.