Мамаев оставлен под арестом на два месяца‍

Тверской суд Москвы арестовал полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на два месяца, сообщает «Советский спорт».

Судья избрал для хавбека «горожан» меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря.

Футболист обвиняется в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака.

Ранее сообщалось, что форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина заключили под стражу так же на два месяца.