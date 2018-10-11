В отношении Кокорина и Мамаева заведено еще одно дело о хулиганстве

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В отношении нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено еще одно дело о хулиганстве, сообщает ТАСС.

Уголовное дело возбуждено о хулиганстве по предварительному сговору. 12 октября следствие обратится в суд за мерой пресечения.

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Утром восьмого октября Кокорин и Мамаев напали возле гостиницы «Пекин» на водителя ведущей Первого канала и избили его. Позднее они устроили драку в кафе с чиновником из Минпромторга, в том числе Кокорин ударил потерпевшего стулом.

Ранее адвокат пострадавшего от Кокорина и Мамаева не исключал появления новых статей в деле о нападении.