Глава UFC посмеялся над Хабибом Нурмагомедовым

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Глава UFC Дана Уайт посмеялся над российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом, передает «Советский спорт».

Уайт выложил в свой инстаграм картинку, на которой изображен медведь, стоящий у входа в дом. Сник был подписан так: «Здравствуйте мистер Нурмагомедов, можно Хабиб выйдет поиграть?».

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Накануне Нурмагомедов-младший также выложил на своей странице в социальной сети пост, где обратился к Уайту с тем, что решение отдать ему пояс было правильным. Иначе боец мог бы разбить машину президенту UFC. На что Уайт написал, что он обо всем расскажет отцу спортсмена.

Ранее отец Хабиба Нурмагомедова высказался о возможных санкциях в отношении сына.