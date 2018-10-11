Кокорина и Мамаева могут обвинить в расизме

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Глава международной организации Sport for all Янис Кузинс прокомментировал ситуацию с нападающий «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, передает газета «Известия».

«Поступок, который совершили эти игроки в принципе не позволителен для любого человека в современном обществе. А тем более для публичной персоны, профессионального спортсмена, который должен является примером для остальных.

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В их уголовных нарушениях будет разбираться российский суд. Я же написал письмо в FARE относительно возможного проявления расизма в их поведении. Это просто недопустимо. Такие игроки должны получить наказание не только по законодательству, но и серьёзную дисквалификацию на уровне ФИФА и УЕФА. Я обращусь в эти международные футбольные организации.

Один поступок этих футболистов набрасывает тень на весь спортивный мир», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в ФИФА изучают дело Кокорина и Мамаева.