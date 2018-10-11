В ФИФА изучают дело Кокорина и Мамаева

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Международная федерация футбола (ФИФА) пока не дала оперативный комментарий по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает газета «Известия».

При этом источник в организации рассказал, что в ФИФА уже занялись этим делом вплотную.

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«Инцидент с участием российских футболистов взят под особый контроль. ФИФА очень внимательно следит за всеми мировыми СМИ, у нас есть много русскоговорящих сотрудников, которые отслеживают подобные новости», — заявили в организации.

Ранее сообщалось, что в УЕФА следят за развитием дела Кокорина и Мамаева.