В ФИФА изучают дело Кокорина и Мамаева
Международная федерация футбола (ФИФА) пока не дала оперативный комментарий по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает газета «Известия».
При этом источник в организации рассказал, что в ФИФА уже занялись этим делом вплотную.
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«Инцидент с участием российских футболистов взят под особый контроль. ФИФА очень внимательно следит за всеми мировыми СМИ, у нас есть много русскоговорящих сотрудников, которые отслеживают подобные новости», — заявили в организации.
Ранее сообщалось, что в УЕФА следят за развитием дела Кокорина и Мамаева.