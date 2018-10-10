Кокорин и Мамаев признали свою вину
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев полностью признали свою вину, сообщает телеграм-канал Mash.
По информации источника, спортсмены признали вину в нападении на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и в избиении водителя ведущей Первого канала.
Реклама
Отмечается, что Кокорин и Мамаев «очень расстроены ситуацией». Они заявили, что сразу не прибыли на допрос, так как «были в замешательстве и не знали, что им делать».
В данный момент оба футболиста задержаны по статье 213 Уголовного кодекса России «Хулиганство».
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.
Ранее сообщалось, что футболисты будут сидеть в разных камерах изолятора.