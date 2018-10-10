Кокорин и Мамаев будут сидеть в разных камерах изолятора

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут сидеть в разных камерах изолятора временного содержания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в МВД.

«Они будут сидеть в разных камерах изолятора, в одну камеру подельников не помещают», — заявили в правоохранительных органах.

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Утром 8 октября Мамаев и Кокорин избили водителя ведущей Первого канала. Позднее в одном из московских кафе спортсмены устроили потасовку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

В данный момент оба футболиста задержаны по статье 213 Уголовного кодекса России «Хулиганство».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее ведущий Первого канала «нецензурно» обратился к отцу Мамаева.