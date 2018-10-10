Избитый Кокориным и Мамаевым водитель не намерен прощать нападавших

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Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук заявил, что не намерен прощать футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые избили его утром 8 октября, сообщает «Советский спорт».

«У меня перелом носа, черепно-мозговая травма, много ушибов. Ни за какие коврижки я прощать никого не собираюсь. Буду идти до конца», — сказал водитель в эфире Первого канала.

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Соловчук был избит возле гостиницы «Пекин» 8 октября. Позднее Кокорин и Мамаев устроили драку с чиновником из Минпромторга.

В данный момент оба футболиста задержаны по подозрению в хулиганстве.

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