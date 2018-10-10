Мамаев задержан по подозрению в хулиганстве
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев задержан на 48 часов по подозрению в хулиганстве.
«Мамаев задержан в соответствии с УПК на 48 часов. Он подозревается в хулиганстве (ст. 213 УК РФ)», — цитирует Волк ТАСС.
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8 октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин избили водителя ведущей Первого канала, а затем утроили потасовку в московском кафе.
Отмечается, что были возбуждены дела по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои» и статье 213 «Хулиганство».
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.
Ранее сообщалось, что Кокорин явился в полицию на допрос.