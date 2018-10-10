МВД готовит документы для объявления Кокорина в розыск

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Представитель пресс-службы главка полиции Юрий Титов заявил, что футболист Александр Кокорин в скором времени будет объявлен в федеральный розыск.

«Да, мы действительно готовим документы для объявления Александра Кокорина в розыск», — цитирует Титова RT.

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8 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили водителя ведущей Первого канала возле гостиницы «Пекин», а также устроили в кафе драку с главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

Были возбуждены дела по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои» и статье 213 «Хулиганство».

В МВД заявили, что если футболисты не явятся на допрос до 18:00, их объявят в федеральный розыск. Мамаев прибыл в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для дачи показаний.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее сообщалось, что защита Мамаева просит переквалифицировать уголовное дело о хулиганстве.