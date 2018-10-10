Кокорин будет объявлен в федеральный розыск

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Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин не явился на допрос по делу о двух драках, которые произошли в Москве 8 октября, сообщает ТАСС.

По информации издания, игрок будет объявлен в федеральный розыск. Отмечается, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прибыл в Главное следственное управление ГУ МВД Москвы для дачи показаний.

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Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала возле гостиницы «Пекин».

Позднее они устроили в кафе потасовку с главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

Были возбуждены дела по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои» и статье 213 «Хулиганство».

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