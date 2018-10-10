Путин обратился к участникам чемпионата России по дзюдо

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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам первенства страны по дзюдо среди мужчин и женщин, сообщает ТАСС.

«Приветствую вас на открытии чемпионата России по дзюдо. В нашей стране этот уникальный вид единоборств пользуется большой, заслуженной популярностью», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

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Глава государства надеется, что участники чемпионата России покажут прекрасную подготовку и честную борьбу.

«Желаю всем участникам соревнований удачи, а зрителям — добрых, незабываемых впечатлений», — добавил Путин.

Чемпионат России по дзюдо пройдет в Грозном с 10 по 13 октября.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Ульяновск на международный спортивный форум.