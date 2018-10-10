Против Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело о хулиганстве

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Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении нападающего петербургского «Зенита» Алесандра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает Sport24.

«В ходе производства по уголовному делу, которое было возбуждено по факту нанесения побоев гражданам в кафе на Большой Никитской 8 октября, следователями принято решение о выделение в отдельное производство и возбуждении уголовного дела в отношении граждан Кокорина и Мамаева по признакам преступления, предусмотренного 213 статьей Уголовного кодекса России. А именно — хулиганство. Расследование дела взята на контроль столичного МВД», — передает слова пресс-секретаря столичного главка МВД Юрия Титова Sport24.

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Он отметил, что если спортсмены не явятся в полицию до 18:00, их объявят в федеральный розыск.

В результате потасовки с участием Кокорина и Мамаева, которая произошла в московском кафе, пострадали глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

До этого инцидента возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы возбудили дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.