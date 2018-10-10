Пранкеры дозвонились до Кокорина и спросили про нападения
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, смогли связаться с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Ютуберы поинтересовались у футболиста, как он переживает последствия нападения на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
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«Да ничего, сижу ровно», — кратко ответил спортсмен.
Ранее пранкеры связались с президентом петербургского «Зенита» Сергеем Фурсенко от имени заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Мутко и расспросили про инцидент.