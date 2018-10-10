Пранкеры связались с Фурсенко от имени Мутко и расспросили про Кокорина

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, смогли связаться с президентом петербургского «Зенита» Сергеем Фурсенко, сообщает «Чемпионат».

Ютуберы представились заместителем председателя правительства Российской Федерации Виталием Мутко и обсудили с Фурсенко инцидент с участием нападающего сине-бело-голубых Александром Кокориным и хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым.

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«Сколько души в них вложено. Я имею в виду Кокорина. Ну просто… Виталий Леонтьевич, настолько обидно. Сколько всего мы вложили в этот футбол, обидно просто до слёз. Утром прислали, что наш клуб в списке самых посещаемых на 20-м месте. Только обрадовались, и тут одно за другим как понеслось. Когда мне Колобков позвонил, я не поверил, что это произошло», — поделился эмоциями президент петербургской команды с «Мутко».

Также Фурсенко отметил, что это общество Мамаева влияет на Кокорина подобным образом.

«Ну, он хороший парень по сути. Но как они с Мамаевым сходятся, так всё. Каждый раз одно и то же», — заключил руководитель клуба.

Ранее сообщалось, что форвард сине-бело-голубых и полузащитник «горожан» могут быть дисквалифицированы пожизненно решением Российского футбольного союза (РФС).