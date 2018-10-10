Президент WBC назвал драку после боя Хабиба и Макгрегора трагедией

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Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал инцидент после поединка победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и бойца смешанных искусств (ММА) Конора Макгрегора, передает «РИА Новости».

Сулейман подчеркнул, что произошедшая за пределами октагона драка — это не спорт, а потасовка, которая могла обернуться трагедией.

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«Подобный инцидент нельзя относить к спорту, никакому виду спорта. Это могло закончиться трагедией. Спорт является одним из способов сделать мир лучше, он строит мосты мира через честную игру и спортивное мастерство», — заявил президент WBC.

Ранее сообщалось, что Али Абдельазиз, менеджер Нурмагомедова, принес извинения за эпизод после боя.