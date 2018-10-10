Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» назвал Моуринью «легкой мишенью»

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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал сложившуюся в клубе ситуацию, передает «Советский спорт».

«Манчестер Юнайтед» в очень сложной ситуации. На Моуринью обрушилась критика, но я говорил ещё пару недель назад, что футболистам «МЮ» следует действовать лучше. Тренер за многое ответственен, но в итоге все зависит от действий игроков на поле. Это общая вина, Жозе стал легкой мишенью. Игроки должны играть лучше.

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Подобная ситуация была, когда в клубе работал Луи ван Гал. Он тоже часто подвергался критике, но своим партнерам я постоянно говорил: «Мы сами должны начать играть лучше». На мой взгляд, ван Гал блестяще готовил нас, но игрокам не удалось перенести это на поле», — цитирует футболиста Sky Sports.

После восьми туров Английской премьер-лиги (АПЛ) команда находится на восьмом месте.

Ранее голкипер «Манчестер Юнайтед» назвал необходимое условие для продления контракта.