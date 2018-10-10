Известный журналист жестко отозвался о поступках Кокорина и Мамаева

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Известный журналист Дмитрий Шнякин прокомментировал инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамева, передает «Советский спорт».

В результате потасовки с участием Кокорина и Мамаева, которая произошла в московском кафе, черепно-мозговую травму получил глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак. Также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

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За два часа до этого возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

«Это история о развращении баблом, о проблемном воспитании, о специфичном окружении футбиков, их понторезном бессмертии. О прочих демонах росфутбола. Еще это грустная история о загубленных талантах», — написал Шнякин в твиттере.

Ранее известный адвокат высказался об обвинениях в адрес Кокорина и Мамаева.