Известный адвокат высказался об обвинениях в адрес Кокорина и Мамаева
Адвокат, член Общественной палаты Шота Горгадзе прокомментировал инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Советский спорт».
В результате потасовки с участием Кокорина и Мамаева, которая произошла в московском кафе, черепно-мозговую травму получил глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак. Также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
За два часа до этого возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
«Если Кокорин и Мамаев не сядут в тюрьму по справедливому приговору суда, у общества возникнет масса вопросов к правосудию. Никакие связи, деньги и слава не должны быть индульгенцией за совершенные преступления!» — написал Горгадзе в твиттере.
Ранее подруга Кокорина назвала сложившуюся ситуацию «заговором».