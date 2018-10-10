Известный адвокат высказался об обвинениях в адрес Кокорина и Мамаева

<img src="//img.gazeta.ru/files3/389/12014389/upload-02-pic905-895x505-53354.jpg">

Адвокат, член Общественной палаты Шота Горгадзе прокомментировал инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Советский спорт».

В результате потасовки с участием Кокорина и Мамаева, которая произошла в московском кафе, черепно-мозговую травму получил глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак. Также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Реклама

За два часа до этого возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

«Если Кокорин и Мамаев не сядут в тюрьму по справедливому приговору суда, у общества возникнет масса вопросов к правосудию. Никакие связи, деньги и слава не должны быть индульгенцией за совершенные преступления!» — написал Горгадзе в твиттере.

Ранее подруга Кокорина назвала сложившуюся ситуацию «заговором».