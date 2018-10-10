Первый тренер Кокорина прокомментировал обвинения в адрес игрока

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Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Кокорина Валерий Стаферов прокомментировал обвинения своего подопечного в избиении двух человек, передает «Чемпионат.com».

«Кокорин сам выбрал такой путь. Знаете, когда у матери ошибается сын или дочь, они всегда переживают и, несмотря ни на что, все равно будут относиться к ним как к своим детям. Вот и у меня так же. Мне очень обидно… Но поливать грязью Сашу я не буду. Факт в том, что он сам виноват в том, что все так получилось.

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Мне жалко Сашу. В 27 лет закончить с футболом… А вообще, хочу другое сказать. Видели бы вы его, когда он начинал играть в «Динамо». Разве можно было предположить, что Кокорин станет таким, каким в итоге стал?! Он был увлеченным, влюбленным в футбол человеком. Выпустился из школы и горел желанием пробиться на самый верх. Это все, что его интересовало. В принципе он всего этого и достиг», — заявил Стаферов.

Ранее сообщалось, что известный украинский футболист уважает Кокорина и Мамаева.