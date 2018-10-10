Промоутер Хрюнов призвал не показывать поединки UFC по телевидению

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Промоутер Владимир Хрюнов резко высказался о том, что поединок UFC 229 между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором был показан по телевидению, передает «Спорт-Экспресс».

«Прекратите их показывать по российскому телевидению и прекратите делать из этого культ. Да, там большие деньги. Но маленькие дети смотрели этот бой, у него самый высокий телевизионный рейтинг.

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Хабиба вчера встретил полный стадион в Махачкале, а история, в которой он побывал, вызывает огромные вопросы. Нурмагомедов сам не такой, как та ситуация, которая сложилась возле боя.

Мы могли бы обсуждать техническую сторону боя, но вынуждены обсуждать эту грязь», — заявил Хрюнов.

До поединка Макгрегор постоянно резко высказывался в адрес противника, а после боя Нурмагомедов спровоцировал драку за пределами октагона.

Ранее Уайт заявил Нурмагомедову, что расскажет о его «угрозах» отцу.