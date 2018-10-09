Губерниев назвал Кокорина и Мамаева «футбольным быдлом»
Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о скандале с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Там были крики «Убирайся к себе на родину, домой». Международная федерация футбола (ФИФА) борется с расизмом, российский футбол под этим девизом проводил чемпионат мира. А эти люди позволяют себе говорить такие вещи в нашей многонациональной стране. О чем мы говорим? Это футбольное быдло должно закончить с игрой», — заявил Губерниев в эфире телеканала «Россия 1».
8 октября Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском кафе. В результате инцидента пострадали глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Отмечается, что в результате драки Паку выбили зуб. Также у него диагностирована черепно-мозговая травма.
За два часа до этого возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Правоохранительные органы возбудили дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои». С заявлением в полицию обратился Пак.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев могут избежать тюрьмы.