Губерниев назвал Кокорина и Мамаева «футбольным быдлом»

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Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о скандале с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Там были крики «Убирайся к себе на родину, домой». Международная федерация футбола (ФИФА) борется с расизмом, российский футбол под этим девизом проводил чемпионат мира. А эти люди позволяют себе говорить такие вещи в нашей многонациональной стране. О чем мы говорим? Это футбольное быдло должно закончить с игрой», — заявил Губерниев в эфире телеканала «Россия 1».

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8 октября Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском кафе. В результате инцидента пострадали глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Отмечается, что в результате драки Паку выбили зуб. Также у него диагностирована черепно-мозговая травма.

За два часа до этого возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Правоохранительные органы возбудили дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои». С заявлением в полицию обратился Пак.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев могут избежать тюрьмы.