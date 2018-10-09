Стала известна еще одна жертва Кокорина и Мамаева

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Стала известна еще одна жертва нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева 8 октября, сообщает «Московский комсомолец».

До нападения на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака в московской кофейне футболисты избили еще одного человека. Потасовка между спортсменами и мужчиной из Белоруссии случилась на стоянке около стриптиз-клуба.

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«В 7 утра Кокорин и компания вышли из одного столичного стриптиз-клуба. На пути была стоянка, она им помешала и начался кавардак. Пьяные футболисты стали пинать машины, облокачивается на них, нарываться на неприятности. Один из прохожих сделал им замечание», — гласит сообщение.

Также стали известны подробности драки: Кокорин, Мамаев и их компания избили ногами юношу, прежде повалив на землю. На данный момент у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму. Он находится в реанимации.

По информации «Московского комсомольца», второй жертвой футболистов являлся водитель ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале Ольги Ушаковой. Он ждал начальницу и сделал замечание футболистам, когда те стали пинать его машину.

Ранее сообщалось, что Геннадий Удудян, адвокат Пака, рассказал о состоянии чиновника.