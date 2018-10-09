Валуев отметил важность наказания за «провокацию соперника до боя»

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Бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев в эфире НСН заявил о необходимости ввести наказание за провокацию соперника до боя. Он отметил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов и его команда ни раз подвергались словесным нападкам ирландца Конора Макгрегора.

«Но могу сказать — им бы не мешало вынести дисциплинарные взыскания ближайшим сторонникам, членам штаба, которые задолго до поединка позволяют себе высказывания в сторону родных и близких бойца. Это поведение ниже плинтуса.

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Со стороны Макгрегора, его штаба это звучало регулярно. Я не оправдываю поступок Хабиба, не оправдываю тем более поступок членов его штаба, которые заскочили на ринг. Но регламент организации, которая проводит поединок, должен включать в себя четко прописанные санкции за подобные действия. Кому-то бы это, как минимум, остужало горячие головы. Потому что спорт должен спортом», — заявил валуев.

Ранее сообщалось, что Макгрегор может получить наказание за инцидент после боя с Хабибом Нурмагомедовым.