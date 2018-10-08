Жена Мамаева извинилась за пьяную выходку мужа

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Алана Мамаева, жена игрока «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировала выходку мужа, который, предположительно, совместно с форвардом санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным участвовал в избиении одного из посетителей кафе в центре Москвы, сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам девушки, футболисты находились в состоянии алкогольного опьянения.

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«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку? А что мне думать? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него», — сказала жена футболиста.

Сообщается, что в полиции что в отношении футболистов уже завели уголовное дело по статье «Побои». По информации СМИ, инцидент перешел в рукоприкладство после того, как директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак попросил спортсменов вести себя тише.Сотрудники заведения также отмечали, что футболисты вели себя неадекватно, высказав подозрения, что Кокорин и Мамаев могут пребывать в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. В ответ на замечания, футболисты стали бросать в Пака стульями, а также оскорблять его по национальному признаку.

Ранее сообщалось, что в драке с участием Кокорина и Мамаева пострадал еще один чиновник‍.