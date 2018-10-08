Клопп назвал «Арсенал» одним из фаворитов на титул в АПЛ

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Наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение, что за победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) будут бороться четыре клуба, в том числе и лондонский «Арсенал», сообщает «Советский спорт».

«Я говорил об этом еще до того, как стартовал сезон. «Арсенал» выиграл шесть матчей подряд и находится в двух очках от нас. Судя по всему, они набрали хороший ход. Если бы заранее сказали, что после восьми матчей у нас будет 20 очков, я бы увидел календарь и не поверил. К счастью, мы смогли это сделать», — цитирует немецкого специалиста Evening Standard.

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После восьми туров в турнирной таблице чемпионата Англии лидирует «Манчестер Сити», в то время как мерсисайдцы занимают третью позицию.

Ранее «Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче с «Ньюкаслом».