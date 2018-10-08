Хабиб Нурмагомедов возвращается в Махачкалу с чемпионским поясом

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Отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что 8 августа сын встретится с фанатами на «Анжи-арене».

«Хабиб уже сегодня будет в Махачкале. Чемпионский пояс у него. Сегодня в 21:50 у него запланирована встреча с болельщиками на стадионе «Анжи-Арена», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

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На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.

Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.

На пресс-конференции после турнира глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедов может быть лишен чемпионского титула.

В других важных боях вечера Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса, Доминик Рейес решением судей победил Овинса Сен-Прю, а Александр Волков нокаутом проиграл Деррику Льюису.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию главных событий поединка.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал о провокациях со стороны тренера Макгрегора.