Объявлены первые претенденты на «Золотой мяч»

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Журнал France Football объявил первых претендентов на получение «Золотого мяча», сообщает ТАСС.

В число номинантов вошли нападающий «Манчестер Сити» аргентинец Серхио Агуэро, форвард мадридского «Реала» валлиец Гарет Бэйл, его одноклубник французский нападающий Карим Бензема, вратарь «Ливерпуля» бразилец Алиссон и уругвайский форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани.

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Всего на приз лучшему игроку мира будут претендовать 30 человек. Имена остальных номинантов будут объявлены в течение дня. Торжественная церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 3 декабря в Париже.

Ранее хавбек «Барселоны» назвал главного претендента на «Золотой мяч».