Хавбек «Локомотива» сравнил Чорлуку с Роналдиньо

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Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев положительно отозвался об игре своих одноклубников Бенедикта Хеведеса и Ведрана Чорлуки в матче против ЦСКА (1:0) в рамках Российской премьер-лиги, передает «Советский спорт».

«Первая мысль после удаления — как можно строже сыграть в обороне и ждать своего момента. Мы его дождались. После удаления заиграли еще более организованно. Проявили характер и победили по делу. Молодцы.

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Он приходит в штрафную на стандарты. Сегодня здорово разобрался. Нужно отметить и Чорлуку — сделал пас, как Роналдиньо. Защитники забили за нападающих», — приводит слова футболиста пресс-служба «железнодорожников».

Ранее юморист Грушевский высказался о матче ЦСКА и «Локомотива».