Бубнов считает везением победу «Локомотива» в матче с ЦСКА

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Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результат матча «Локомотива» и ЦСКА, в котором «железнодорожники» одержали победу с минимальным счетом (1:0), передает Sportbox.

«Сенсационным результат бы не назвал, даже несмотря на то, как играли соперники в последнее время. Пусть «Локомотив» и отстал от остальных, но игра была совершенно равной и вязкой. Да и тот факт, что ЦСКА с таким составом действует на равных с чемпионом — только плюс в его пользу.

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Встреча вполне могла завершиться вничью, так как игрового преимущества не было ни у кого. Проиграть по такой игре «Локомотиву» было бы обидно, хотя можно сказать, что с исходом встречи ему повезло», — заявил Бубнов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее гендиректор «Локомотива» назвал причины победы над ЦСКА.