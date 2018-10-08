Хавбек «Зенита» может стать игроком «Милана» этой зимой
«Милан» еще раз попробует осуществить трансфер полузащитника петербургского «Зенита» Леандро Паредеса, сообщает «Советский спорт».
По информации Calciomercato, итальянский клуб попробует подписать футболиста в зимнее трансферное окно.
Также «Милан» рассматривает еще одного футболиста. Полузащитник «ПСЖ» Рабьо может стать альтернативной Парадесу. Его соглашение с французским клубом кончатся летом 2019, а, по информации СМИ, новый контракт хавбек подписывать не хочет.
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При этом итальянский клуб может выбрать хавбека «Зенита» из-за того, что у Парадеса зарплата ниже, чем у Рабьо.
Ранее «Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Краснодаром».