Хавбек «Зенита» может стать игроком «Милана» этой зимой

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«Милан» еще раз попробует осуществить трансфер полузащитника петербургского «Зенита» Леандро Паредеса, сообщает «Советский спорт».

По информации Calciomercato, итальянский клуб попробует подписать футболиста в зимнее трансферное окно.

Также «Милан» рассматривает еще одного футболиста. Полузащитник «ПСЖ» Рабьо может стать альтернативной Парадесу. Его соглашение с французским клубом кончатся летом 2019, а, по информации СМИ, новый контракт хавбек подписывать не хочет.

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При этом итальянский клуб может выбрать хавбека «Зенита» из-за того, что у Парадеса зарплата ниже, чем у Рабьо.

Ранее «Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Краснодаром».