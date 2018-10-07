Отказавший «Спартаку» экс-игрок «Челси» завершил карьеру

<img src="//img.gazeta.ru/files3/223/11964223/RTS1GH0T-pic905-895x505-38910.jpg">

Бывший капитан лондонского «Челси» Джон Терри заявил об окончании карьеры, передает ТАСС.

Об этом пятикратный чемпион Англии сообщил в своем инстаграме.

«После невероятных 23 лет в качестве футболиста я решил, что сейчас правильное время завершить карьеру игрока», — написал 37-летний Терри.

Реклама

В составе «Челси» Терри принял участие в 702 матчах, в которых забил 65 мячей и отдал 29 голевых передач.

Ранее сообщалось, что экс-капитан английской сборной был близок к переходу в московский «Спартак», однако в последний момент отказался от трансфера.