Отказавший «Спартаку» экс-игрок «Челси» завершил карьеру
Бывший капитан лондонского «Челси» Джон Терри заявил об окончании карьеры, передает ТАСС.
Об этом пятикратный чемпион Англии сообщил в своем инстаграме.
«После невероятных 23 лет в качестве футболиста я решил, что сейчас правильное время завершить карьеру игрока», — написал 37-летний Терри.
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В составе «Челси» Терри принял участие в 702 матчах, в которых забил 65 мячей и отдал 29 голевых передач.
Ранее сообщалось, что экс-капитан английской сборной был близок к переходу в московский «Спартак», однако в последний момент отказался от трансфера.