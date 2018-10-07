«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в чемпионате Англии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/709/11763709/RIAN_2724333.HR-pic905-895x505-80004.jpg">

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче восьмого тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити» набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Ливерпуль» (20 очков) располагается на третьем месте. Также 20 баллов в активе лондонского «Челси», занимающего второе место.

Реклама

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде встретится с «Хаддерсфилд Таун», а «Манчестер Сити» примет «Бернли».

Англия. Премьер-лига. 8-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:0