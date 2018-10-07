Брат Хабиба Нурмагомедова показал повреждения после потасовки с Макгрегором

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Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абубакар рассказал о потасовке с ирландцем Конором Макгрегором после турнира UFC 229, сообщает «Советский спорт».

«Короче, залез на сетку, а эта ирландская девка ударила. Но я тоже не остался в долгу. Бам, бум! Двоечку дал.

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Папаха помешала, в левой руке папаха была», — приводит слова Абубакара Нурмагомедова инстаграм «Эхо Дагестана».

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца.

Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.

В других важных боях вечера Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса, Доминик Рейес решением судей победил Овинса Сен-Прю, а Александр Волков нокаутом проиграл Деррику Льюису.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий поединка.