Лукашенко поздравил Путина с победой Хабиба Нурмагомедова

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с победой Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, сообщает «Советский спорт».

Как передает пресс-служба президента Белоруссии, между главами государств состоялся телефонный разговор, в котором Лукашенко поздравил Путина с 66-летием.

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На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий поединка.

Ранее бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Международной боксерской федерации (IBF) Мурат Гассиев поздравил Путина с днем рождения.