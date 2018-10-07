Тренер «Анжи» просил игроков не смотреть бой Хабиб — Конор в прямом эфире
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев перед матчем десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» рассказал о своей просьбе не смотреть бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в прямом эфире, передает «Советский спорт».
Бойцовский вечер проходил в ночь с 6 на 7 октября, а основной бой закончился около 8.00 по московскому времени.
«Попросил ребят, чтобы не смотрели в прямом эфире, а дождались записи. Конечно, не могу каждого проконтролировать, к каждому в номер зайти. Но я уверен в профессионализме каждого.
От себя хочу сказать, что как и вся команда я рад заслуженной победе Хабиба. Мы на него равняемся — стараемся сохранять такое же спокойствие, как бы ни провоцировали. Он нам показал некий ориентир», — заявил Адиев в прямом эфире «Матч Премьер».
«Анжи» сейчас сражается с «Ахматом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.