Президент UFC рассказал о больших проблемах Хабиба Нурмагомедова

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Президент UFC Дэна Уайт после титульного боя Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором в Лас-Вегасе рассказал, что у российского бойца могут быть серьезные проблемы с властями штата Невада, передает «Советский спорт».

Эти проблемы могут возникнуть из-за драки, которая была в зале после окончания поединка, в котором Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом.

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«У Хабиба проблемы, большие проблемы. Ему надо беспокоиться не из-за меня. А из-за штата Невада. Блин, сегодня здесь был губернатор штата. Губернатор! И ему пришлось убегать из здания. Убегать… Конечно, это очень плохо», — заявил Уайт на пресс-конференции.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Хабиб может лишиться титула чемпиона UFC.