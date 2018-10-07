Стало известно о состоянии Волкова после нокаута от Льюиса

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Иван Банников, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова, прокомментировал состояние здоровья спортсмена после поражения от Деррика Льюиса, передает ТАСС.

Американец нокаутировал Волкова за 11 секунд до окончания поединка. По словам Банникова, россиянин не получил серьезных повреждений.

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«Со здоровьем все хорошо, пострадала только гордость. Реванш? Нет, не сейчас», — сказал он.

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, главным событием которого станет встреча Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. «Газета.Ru» ведеттекстовую онлайн-трансляцию всех боев.

Ранее Льюис заявил, что Дональд Трамп просил у него нокаутировать «русского ублюдка» Волкова.