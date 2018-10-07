Россиянин Волков проиграл нокаутом на UFC 229

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков проиграл американцу Деррику Льюису в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась победой Льюиса нокаутом на последних секундах третьего раунда.

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По ходу поединка Волков доминировал и выигрывал по раундам, однако в самой концовке поединка пропустил от американца мощнейший выпад, упал на настил и был добит Льюисом.

Для 28-летнего россиянина это поражение стало седьмым в рамках MMA и первым под эгидой UFC.

Турнир UFC 229, главным событием которого станет встреча Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. «Газета.Ru» ведеттекстовую онлайн-трансляцию всех боев. Поединок Нурмагомедов — Макгрегор начнется ориентировочно в 07:00.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов прибыл на бой с Макгрегором.