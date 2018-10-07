У Нурмагомедова не нашли допинг перед боем с Макгрегором

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Допинг-пробы российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, взятые перед боем с ирландцем Конором Макгрегором, дали отрицательный результат, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал пресс-секретарь семьи Нурмагомедовых Арслан Доциев.

«Допинг-тесты у Хабиба отрицательные, стопроцентно», — заявил Доциев.

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Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, главным событием которого станет встреча Нурмагомедова и Макгрегора, проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. «Газета.Ru» ведеттекстовую онлайн-трансляцию всех боев. Поединок Нурмагомедов — Макгрегор начнется ориентировочно в 07:00.

Ранее сообщалось, что отец Нурмагомедова раскрыл план сына на бой с Макгрегором.