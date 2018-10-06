Исинбаева не радуется раньше времени восстановлению РУСАДА

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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает «РИА Новости».

Легкоатлетка отметила, что восстановление статуса РУСАДА — лишь мизерный шаг.

«В целом, тот мизерный шаг, сделанный к полному восстановлению РУСАДА и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) — прекрасный, но радоваться раньше времени не хочу. Не хочу вслух какие-то оптимистические мысли высказывать. Посмотрим, чем все это закончится и будем верить в лучшее», — сказала спортсменка.

Ранее сообщалось, что гендиректор РУСАДА призвал Россию отказаться от эгоцентричной позиции.