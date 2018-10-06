Аллегри прокомментировал выдающийся старт «Ювентуса» в Серии А

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Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался относительно победы своей команды над «Удинезе» (2:0) в матче восьмого тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».

«Мы много работали, чтобы начать сезон так мощно. Это был сложный матч. Возможно, наш лучший в сезоне, так как мы не позволили сопернику практически ничего. Порой мы немного расслабляемся после того, как поведем в счете, но сегодня такого не было.

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Бентанкур произвел на меня впечатление своими действиями в центре поля как тактически, так и технически. К тому же он забил гол.

Канселу очень прибавил. Он всегда был технически одаренным игроком, но порой слишком верит в свою скорость и делает рывки с запозданием, в то время как ему нужно стартовать одновременно с соперником», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Ранее «Тоттенхэм» в большинстве обыграл «Кардифф» в матче АПЛ.