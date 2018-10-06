Божович заявил о цели вывести «Крылья Советов» в Лигу Европы через два года

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Новый главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» (1:0) прокомментировал игру своего нового клуба и рассказал о целях на будущее, сообщает «Советский спорт».

Напомним, что Божович наблюдал за игрой с трибуны, а самарской командой руководил тренер Владимир Кухлевский.

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«Трудно сказать, в каком состоянии команда. Самое главное, что они сегодня выиграли и заработали три очка.

Понятно, что было тревожно за результат. Счет 1:0 ничего не гарантирует. «Динамо» больше владело мячом, владело инициативой, хотя я не могу сказать, что у них были очень хорошие моменты. В этой ситуации было нормально бояться, потому что любая ошибка могла привести к голу.

Пришел в «Крылья Советов» потому, что предложили контракт на 2,5 года. Попытаемся сделать хорошую команду, которая через два года сможет играть в Лиге Европы. Я подумал и принял предложение.

Мы вчера увиделись с Кухлевским, пообщались. Посоветовались по поводу состава, потому что какие-то моменты он знает лучше, чем я. В этой победе есть большая доля заслуги Кухлевского — как и того тренера, который ушел.

В мой штаб войдут помощники, которые работали со мной в Туле и «Црвене Звезде», — приводит слова Божовича пресс-служба самарского клуба.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью в Туле.