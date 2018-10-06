Неймар поддержал Смолова и подарил ему футболку «ПСЖ»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар выразил поддержку форварду московского «Локомотива» Федору Смолову, который получил тяжелую травму, передает «Советский спорт».

Россиянин в своем инстаграме опубликовал фотографию, на которой он держит футболку парижского клуба с подписью бразильца.

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«Оставайся сильным, мой друг», — говорится в надписи на игровой майке.

Снимок Смолов сопроводил эмодзи крайнего удивления.

28-летний форвард получил травму ключицы, из-за чего был вынужден перенести операцию. Ожидается, что он вернется в строй в ноябре.

Ранее сообщалось, что известный комментатор отметил позитивное влияние ухода Смолова на «Краснодар».