«Анжи» может не выйти на матч чемпионата России против ЦСКА

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Футболисты «Анжи» грозят бойкотировать матч 11-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА, сообщает «РИА Новости».

«Игроки написали письмо руководству клуба, что не выйдут на матч 11-го тура чемпионата России в том случае, если не будут погашены долги по зарплате. Надеемся, что все решится благополучно и ситуация не дойдет до бойкота», – сказал главный тренер махачкалинской команды Магомед Адиев.

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Матч «Анжи» — ЦСКА должен пройти 19 октября в Каспийске. Если игроки «Анжи» не выйдут на игру, то им будет присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что в «Анжи» рассказали о финансовой ситуации в клубе.