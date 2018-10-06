Карякин оценил выступление сборной России на Всемирной шахматной олимпиаде

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин подвел итоги Всемирной шахматной олимпиады.

«Поначалу мы играли довольно вяло, но потом смогли найти свою игру и концовку турнира провели просто прекрасно. Немного жаль, что свою игру мы нашли лишь в конце, но тем не менее, мы поделили первое место с американцами и китайцами, и результат можно назвать успешным.

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Вообще, изначально многие говорили, что за первое место будут бороться сборные России, Китая и США. Так в итоге и получилось», — приводит слова Карякина ТАСС.

«Что касается моей игры на турнире, моей формы, то я считаю, что выступил нормально», — отметил шахматист.

По итогам турнира сборная России заняла третье место, уступив по дополнительным коэффициентам командам Китая и США.