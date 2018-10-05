Де Брейне может вернуться после травмы на месяц раньше срока

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Бельгийский полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брейне может вернуться на поле после травмы колена на месяц раньше срока, сообщает «Советский спорт».

По информации издания The Sun, бельгиец может сыграть с «Ливерпулем» в Английской премьер-лиге уже в это воскресенье.

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Изначально сообщалось, что бельгиец пропустит около трех месяцев, и на прошлой неделе игрок сам заявлял, что планирует вернуться к ноябрьскому дерби с «Манчестер Юнайтед». Однако на деле футболист приступил к тренировкам в общей группе уже сейчас, спустя восемь недель после повреждения.

«Да, он тренируется с командой. Посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра», — рассказал тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится седьмого октября начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее Гвардиола назвал «Ливерпуль» одним из двух величайших клубов Англии.