Де Брейне может вернуться после травмы на месяц раньше срока
Бельгийский полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брейне может вернуться на поле после травмы колена на месяц раньше срока, сообщает «Советский спорт».
По информации издания The Sun, бельгиец может сыграть с «Ливерпулем» в Английской премьер-лиге уже в это воскресенье.
Изначально сообщалось, что бельгиец пропустит около трех месяцев, и на прошлой неделе игрок сам заявлял, что планирует вернуться к ноябрьскому дерби с «Манчестер Юнайтед». Однако на деле футболист приступил к тренировкам в общей группе уже сейчас, спустя восемь недель после повреждения.
«Да, он тренируется с командой. Посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра», — рассказал тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится седьмого октября начнется в 18:30 по московскому времени.
Ранее Гвардиола назвал «Ливерпуль» одним из двух величайших клубов Англии.