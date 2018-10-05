Видаль разочарован отсутствием игровой практики в «Барселоне»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/678/10901678/2017-09-19T201618Z_1059774338_RC1C40BE64A0_RTRMADP_3_SOCCER-GERMANY-S04-BAY-pic905-895x505-84535.jpg">

Полузащитник каталонской «Барселоны» Артуро Видаль разочарован отсутствием постоянной игровой практики в команде, сообщает «Советский спорт».

По информации Sport.es, чилиец надеялся на попадание в стартовый состав в игре с английским «Тоттенхэм Хотспур» в Лиге чемпионов, однако появился на поле лишь в самом конце игры.

Реклама

Отмечается, что при переходе Видаля в «Барселону» представители каталонского клуба заверяли его, что он будет ключевым игроком команды. Видаль считает, что его проблемы миновали не мешают ему играть все 90 минут.

В текущем сезоне 31-летний футболист не провел ни одного полного поединка и только дважды появлялся в основном составе в матчах чемпионата Испании.

Ранее бразилец Неймар предложил футболисту «Манчестер Юнайтед» перейти в «ПСЖ».