Видаль разочарован отсутствием игровой практики в «Барселоне»
Полузащитник каталонской «Барселоны» Артуро Видаль разочарован отсутствием постоянной игровой практики в команде, сообщает «Советский спорт».
По информации Sport.es, чилиец надеялся на попадание в стартовый состав в игре с английским «Тоттенхэм Хотспур» в Лиге чемпионов, однако появился на поле лишь в самом конце игры.
Отмечается, что при переходе Видаля в «Барселону» представители каталонского клуба заверяли его, что он будет ключевым игроком команды. Видаль считает, что его проблемы миновали не мешают ему играть все 90 минут.
В текущем сезоне 31-летний футболист не провел ни одного полного поединка и только дважды появлялся в основном составе в матчах чемпионата Испании.
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