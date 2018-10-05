У МОК нет информации об источниках кибератак на WADA

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал информацию о кибератаках на системы организации, передает «Советский спорт».

О кибератаках проинформировал глава МИД Великобритании Джереми Хант. По его словам, Главное разведывательное управление (ГРУ) организовало кибератаки на различные организации, включая спортивные. Среди пострадавших от атак хакеров организаций называется Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

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«У нас пока нет никакой информации. МОК основывается только на сообщениях, которые фигурируют в прессе. Нам известно, что мы были целью атак за последние два-три года. Таких атак было довольно много. В то же время мы постоянно ведем работу над улучшением нашей системы безопасности. Неизвестно, что и кто является источником этих атак», — заявил Бах во время пресс-конференции.

Ранее в Госдуме прокомментировали обвинения в атаке России на ФИФА и WADA.