«Ювентус» выступил с заявлением по обвинению Роналду в изнасиловании

Пресс-служба туринского «Ювентуса» выступила с официальным заявлением, представив позицию клуба относительно информации об обвинении в изнасиловании в адрес португальского форварда Криштиану Роналду, сообщает «Советский спорт».

«Криштиану Роналду в последние месяцы демонстрировал профессионализм и преданность делу, что ценится всеми в «Ювентусе». События, которые якобы развернулись десять лет назад, не влияют на эту точку зрения. Такого же мнения придерживаются все, кто общается с великим чемпионом», — говорится в сообщении пресс-службы «Ювентуса» в официальном твиттер-аккаунте.

Ранее 34-летняя американка Кэтрин Майорга подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. Сам форвард категорически отвергает обвинения в изнасиловании‍.

